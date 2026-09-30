Sivas'ta "Rumeli'den Balkanlar'a" konseri verilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçıları Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan, Sivas'ta "Rumeli'den Balkanlar'a" konseri verecek.
Giriş: 30.09.2026 - 14:37 Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçıları Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan, Sivas'ta "Rumeli'den Balkanlar'a" konseri verecek.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 2 Ekim Cuma günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek konserde, Çimen ve Alkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirecek.
Vatandaşlar, konser biletlerini Biletinial platformu üzerinden temin edebilecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ