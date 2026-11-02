Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri ile Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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