Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri ile Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Sivasspor'da Vanspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Vanspor maçının hazırlıkları başladı
        Çocuklarda kasık fıtığına dikkat: "Bebeklerde ölümcül olabilir"
        Çocuklarda kasık fıtığına dikkat: "Bebeklerde ölümcül olabilir"
        Sivas'ta kaybolan Büşra bebek 53 gündür aranıyor
        Sivas'ta kaybolan Büşra bebek 53 gündür aranıyor
        Sivas Belediyesi yeni üniversite hastanesi için yol açıyor
        Sivas Belediyesi yeni üniversite hastanesi için yol açıyor
        Ölen arkadaşına vedasıyla gündem olan Kadir: O ailemizin ikinci çocuğuydu
        Ölen arkadaşına vedasıyla gündem olan Kadir: O ailemizin ikinci çocuğuydu