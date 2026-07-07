Ulaş Kaymakamı Avcı görevine başladı

Ulaş Kaymakamlığına atanan Veli Avcı görevine başladı. Kaymakamlık girişinde kurum amirleri tarafından karşılanan Avcı, daha sonra toplantı salonunda kurum amirleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Avcı, devletin şefkatli elini ve güler yüzünü her zaman vatandaşa hissettireceklerini belirtti.

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