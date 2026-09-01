Ulaş'ta çocuk şenliği düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çocuk şenliği yapıldı.

MHP Ulaş İlçe Teşkilatı ve Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Hakan Deveci'nin katkılarıyla Ulaş Gölü Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlendi.

MHP İlçe Başkanı Servet İlbey, yaptığı açıklamada, çocukların sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan bu tür organizasyonların, toplumda dayanışma kültürünü güçlendirdiğini söyledi.

Çocukların mutluluğunun büyük önem taşıdığını belirten İlbey, "Çocukların kahkahası yükseliyorsa orada hayat vardır. Çocuk şenliğimizde geleceğimizin en güzel sahipleriyle bir araya geliyor, onların neşesine ve heyecanına ortak oluyoruz. Çocukların sosyal ortamda bir araya gelmesini ve güzel anılar biriktirmesini sağlamak amacıyla bu tür etkinliği düzenledik." dedi.

REKLAM

Etkinliğe, Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Belediye Başkanı Turan İlbey, MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, ilçe protokolü, aileler ve çocukları katıldı.