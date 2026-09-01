Suşehri'nde asfalt çalışmaları sürüyor

Suşehri Belediyesi, ilçedeki asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde asfalt çalışması yapan görevlileri ziyaret etti.

İlçeyi güzelleştirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Kayaoğlu, "Asfalt çalışması yaptığımız yolumuzun elektrik hatları yer altına alındı. İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında da gerekli iyileştirmeler yapılarak asfalta hazır hale getirdik." dedi.

Yapılan çalışmaların ekip işi olduğunu belirten Kayaoğlu, "Herhangi bir hava muhalefeti demeden mesai arkadaşlarımızla var gücümüzle ilçemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel hizmetlerimizle, güzel günlere hep birlikte ulaşacağız inşallah." diye konuştu.

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Kayaoğlu, asfalt çalışmalarının devam edeceğini de kaydetti.