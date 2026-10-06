Ulaş'ta öğrencilere gıda güvenliği ve gıda hijyeni eğitimi verildi

Öğrencilerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri el hijyeni, güvenli gıda tüketimi, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki fark ve gıda güvenliği konuları anlatıldı.

Okulun toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde öğrencilere gıda israfını önleme, saklama koşulları, güvenilir gıdanın önemi, hijyenin temel kuralları ve gıdaların doğru şekilde muhafaza edilmesi konularında bilgiler aktarıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Ulaş İlkokulu öğrencilerine gıda güvenliği, gıda hijyeni ve gıda israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

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