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        Emniyet müdürü kızına ceza yazan trafik polisini ödüllendirdi

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, trafikte telefonla konuştuğu gerekçesiyle kızı Gizem Aydın'a ceza uygulayan trafik polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Emniyet müdürü kızına ceza yazan trafik polisini ödüllendirdi

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, trafikte telefonla konuştuğu gerekçesiyle kızı Gizem Aydın'a ceza uygulayan trafik polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru, trafik denetimleri sırasında Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın kızı Gizem Aydın'ı araç kullandığı sırada cep telefonuyla konuşurken fark etti. Polis memuru, aracı durdurarak gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

        Gizem Aydın'a, "Seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak" maddesi kapsamında idari yaptırım uygulandı.

        Durumdan haberdar olan Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, görevini yerine getirerek kendi kızına da trafik cezası uygulayan polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.

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        Emniyet Müdürü Aydın'ın bu yaklaşımı, kamuoyunda takdir topladı. Olay, trafik kurallarının herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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