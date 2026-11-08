Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Manevi Destek Birimi'ni ziyaret etti.

Tunçer, İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu ile gerçekleştirdiği ziyarette, İlçe Müftülüğüne bağlı birimin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Hastane bünyesinde hizmet veren birimin çalışmaları ve sunduğu manevi destek hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunçer, personellere çalışmalarında başarı diledi.

- Süleymanpaşa'da yol yenileme çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Aydoğdu Mahallesi Sanatçılar Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda kilit taşı döşeme ve asfalt yol yapım çalışmaları yürütülüyor.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalledeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarla yollar yenileniyor.

Çalışmalarla vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması hedefleniyor.

- Çerkezköy'de çocuklar "Değerler Diyarı" tiyatro oyunuyla buluştu

Çerkezköy Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Değerler Diyarı" adlı çocuk tiyatrosu, minik izleyicilerden ilgi gördü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara yönelik hazırlanan oyunda dostluk, sevgi ve paylaşma gibi değerler eğlenceli bir hikaye eşliğinde sahneye taşındı.

Tiyatro gösterisini izleyen çocuklar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de toplumsal değerleri sanat yoluyla tanıma fırsatı buldu.

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- Kapaklı'da seramik biçimlendirme kursu için başvurular başladı

Kapaklı Belediyesi tarafından düzenlenecek seramik kursu için başvuru süreci başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Emek Sepeti Üretim Atölyesi'nde gerçekleştirilecek kursta katılımcılara seramik biçimlendirme eğitimi verilecek.

El sanatlarına ilgi duyan vatandaşlara yönelik düzenlenen kursla katılımcıların seramik alanında bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.