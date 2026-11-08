Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Manevi Destek Birimi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Manevi Destek Birimi'ni ziyaret etti.

        Tunçer, İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu ile gerçekleştirdiği ziyarette, İlçe Müftülüğüne bağlı birimin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Hastane bünyesinde hizmet veren birimin çalışmaları ve sunduğu manevi destek hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunçer, personellere çalışmalarında başarı diledi.

        - Süleymanpaşa'da yol yenileme çalışmaları

        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Aydoğdu Mahallesi Sanatçılar Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda kilit taşı döşeme ve asfalt yol yapım çalışmaları yürütülüyor.

        REKLAM

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalledeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarla yollar yenileniyor.

        Çalışmalarla vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması hedefleniyor.

        - Çerkezköy'de çocuklar "Değerler Diyarı" tiyatro oyunuyla buluştu

        Çerkezköy Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Değerler Diyarı" adlı çocuk tiyatrosu, minik izleyicilerden ilgi gördü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara yönelik hazırlanan oyunda dostluk, sevgi ve paylaşma gibi değerler eğlenceli bir hikaye eşliğinde sahneye taşındı.

        Tiyatro gösterisini izleyen çocuklar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de toplumsal değerleri sanat yoluyla tanıma fırsatı buldu.

        REKLAM

        - Kapaklı'da seramik biçimlendirme kursu için başvurular başladı

        Kapaklı Belediyesi tarafından düzenlenecek seramik kursu için başvuru süreci başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Emek Sepeti Üretim Atölyesi'nde gerçekleştirilecek kursta katılımcılara seramik biçimlendirme eğitimi verilecek.

        El sanatlarına ilgi duyan vatandaşlara yönelik düzenlenen kursla katılımcıların seramik alanında bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        TESKİ, araç ve iş makinesi filosuna 35 yeni araç katıyor
        TESKİ, araç ve iş makinesi filosuna 35 yeni araç katıyor
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti:
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti:
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Hayrabolu tarımında dijital dönüşüm dönemi başlıyor
        Hayrabolu tarımında dijital dönüşüm dönemi başlıyor