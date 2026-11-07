Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, üyesi olduğu Yeni Parti’den istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararının gerekçesi olarak parti içerisindeki kişisel çıkar hesaplarını, kongre sürecinde yaşanan tartışmaları ve siyasi nezaketin zedelenmesini gösteren Yüceer, "Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yaptığı açıklamayla üyesi olduğu Yeni Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Yüceer, kararının arkasında parti içerisindeki kişisel çıkar hesapları, kongre sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar ve yıllardır birlikte mücadele ettiği yol arkadaşları arasındaki dayanışmanın zarar görmesinin bulunduğunu belirtti.

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Hasta olduğu dönemde gerçekleştirilen il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden yaşanan tartışmalara tepki gösteren Yüceer, kendisinin kurultay delegesi listesine dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmadığını ifade etti.

Meselenin yalnızca delege listesi olmadığını vurgulayan Yüceer, yıllarca birlikte mücadele ettiği insanlara gösterilmesi gereken saygı ve siyasi nezaketin önemine dikkat çekti.

"Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım" ifadelerini kullanan Yüceer, kişisel ikbal ve makam mücadelelerinin ortak değerlerin önüne geçtiğini belirterek, bu anlayışın içerisinde yer almayacağını kaydetti.

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İstifa kararının ardından önceliğinin Tekirdağ’a hizmet etmek olduğunu vurgulayan Yüceer, kentin 11 ilçesinde vatandaşların altyapı, yol, su ve sosyal destek başta olmak üzere çözüm bekleyen talepleri bulunduğunu ifade etti.

Yüceer, açıklamasını, "Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim" sözleriyle tamamladı.