Tekirdağ'dan kısa kısa

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş ve trafik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Önleyici polislik faaliyetleri kapsamında yapılan denetimlerle ilçede huzur ve güven ortamının korunmasının hedeflendiği bildirildi.

Uygulamalarda, aranan şahısların tespiti, suç ve suç unsurlarının önlenmesi, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kontroller gerçekleştirildi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aydınevler ve Kahya mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Hayrabolu ilçesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim kapasitesinin artırılması, yatırımcıların desteklenmesi ve bölgenin altyapı imkanlarının geliştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Çetin, yeni yönetim kadrosuyla birlikte Hayrabolu sanayisinin gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hayrabolu OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ethem Çetin, yeni görevine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi ve sanayicilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Denetim Kurulu üyeliklerine ise Özkan Beydili, Osman Gözala ve Numan Acuner getirildi.

Yapılan seçim sonucunda Müteşebbis Heyet Başkanlığına Şenol Kağıtçı, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ethem Çetin, Bölge Müdürlüğüne ise Erman Ekici getirildi.

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