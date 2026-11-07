Tekirdağ Emniyetinden sosyal medya kullanıcılarına dijital güvenlik uyarısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya ve internet kullanımında dijital güvenliğin önemine dikkat çekerek vatandaşları kişisel bilgilerini korumaları ve internet ortamındaki risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, sosyal medya ve internet ortamında gerçekleştirilen her paylaşımın dijital dünyada iz bıraktığı hatırlatıldı.

Vatandaşların kişisel bilgilerini, fotoğraflarını ve özel hayatlarına ilişkin içerikleri paylaşırken dikkatli olmaları gerektiği belirtilen bilgilendirmede, tanınmayan kişilerden gelen mesajlara ve şüpheli bağlantılara karşı tedbirli davranılması istendi.

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Dijital güvenliğin sağlanması için paylaşım yapmadan önce düşünülmesi, kişisel bilgilerin korunması, kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması ve internet üzerinden işlenen suçlara karşı bilinçli hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dijital dünyada vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Bilgilendirmede, dijital güvenliğin ilk adımının bilinçli internet kullanıcısı olmaktan geçtiği hatırlatıldı.