Hayrabolu tarımında dijital dönüşüm dönemi başlıyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarımsal üretimde dijitalleşmenin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Hayrabolu Tarımında Dijital Dönüşüm, Hassas Tarım Teknolojileri ve Veri Odaklı Üretim Eğitimi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin tarafından imza altına alındı.

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Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, projenin Hayrabolu'nun tarımsal potansiyelinin geliştirilmesi ve üreticilerin değişen tarım teknolojilerine uyum sağlaması açısından önemli olduğunu belirtti.

Tarım sektöründe dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin giderek daha fazla önem kazandığını ifade eden Şahin, "Günümüzde tarımsal üretimde yalnızca geleneksel yöntemlerle ilerlemek yeterli olmuyor. Değişen iklim şartları, artan üretim maliyetleri ve doğal kaynakların verimli kullanılması ihtiyacı, tarımda teknolojinin ve bilimsel verilerin daha etkin kullanılmasını zorunlu hale getiriyor. Hassas tarım teknolojileri sayesinde üreticilerimiz tarlalarını daha doğru analiz edebilecek, ihtiyaç duyulan girdileri daha bilinçli kullanabilecek ve üretim süreçlerini daha verimli yönetebilecek" dedi.

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Trakya'nın tarımsal üretim bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Trakya Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde tarımsal üretimin geliştirilmesine, üreticilerimizin bilgi ve teknolojiye erişiminin artırılmasına yönelik çalışmaları destekliyoruz. Hayrabolu'da hayata geçirilecek bu eğitim projesiyle üreticilerimizin dijital tarım uygulamaları, hassas tarım teknolojileri ve veri odaklı üretim konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Burada hedefimiz sadece yeni teknolojileri tanıtmak değil, aynı zamanda bu teknolojilerin sahada uygulanmasını ve üreticilerimizin günlük üretim faaliyetlerine dahil edilmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

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Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, projenin ilçenin tarımsal geleceği açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, tarımda teknolojinin etkin kullanılmasının üretim süreçlerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Eğitim programıyla üreticilerin modern tarım teknolojileri, hassas tarım uygulamaları ve dijital veri kullanımı konusunda bilgi sahibi olmalarının hedeflendiğini belirten Evin, "Tarımda dijitalleşme, üretim maliyetlerinin azaltılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve verimliliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin gelişen teknolojilere uyum sağlaması ve bilimsel veriler ışığında üretim yapması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projenin Hayrabolu tarımına ve üreticilerimize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

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Proje ile tarımsal kaynakların daha verimli kullanılması, sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve Hayrabolu tarımının rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği belirtildi.