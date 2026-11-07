Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Yüceer, yazılı açıklamasında, hasta olduğu dönemde gerçekleştirilen il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden tartışma yaşanmasını ve kendisinin delege listesine alınmamasını eleştirdi.

Yaşananların yalnızca delege listesiyle ilgili olmadığını ifade eden Yüceer, bunun yıllarca birlikte mücadele ettiği insanlara gösterilmesi gereken saygı ve yol arkadaşlığı hukukuyla ilgili olduğunu belirtti.

Parti içindeki anlayışın kendi değerleriyle örtüşmediğini belirten Yüceer, "Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum." ifadelerini kullandı.

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Önceliğinin Tekirdağ olduğunu vurgulayan Yüceer, 11 ilçede vatandaşların altyapı, yol, su ve sosyal destek gibi hizmetler beklediğini belirtti.

Siyasi tartışmalar yerine kentin sorunlarına, yatırımlarına ve projelerine odaklanacağını aktaran Yüceer, Tekirdağ'a hizmet etmeye devam edeceğini bildirdi.