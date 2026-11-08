TESKİ, araç ve iş makinesi filosuna 35 yeni araç katıyor

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, yeni araçlarla kurumun araç filosu güçlendirilecek.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), altyapı hizmetlerinde kullanmak amacıyla araç filosuna 15 su arıza bakım ve onarım aracı ile 20 iş makinesi kazandırıyor.

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