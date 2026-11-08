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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri TESKİ, araç ve iş makinesi filosuna 35 yeni araç katıyor

        TESKİ, araç ve iş makinesi filosuna 35 yeni araç katıyor

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), altyapı hizmetlerinde kullanmak amacıyla araç filosuna 15 su arıza bakım ve onarım aracı ile 20 iş makinesi kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:38 Güncelleme:
        TESKİ, araç ve iş makinesi filosuna 35 yeni araç katıyor

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), altyapı hizmetlerinde kullanmak amacıyla araç filosuna 15 su arıza bakım ve onarım aracı ile 20 iş makinesi kazandırıyor.

        TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, yeni araçlarla kurumun araç filosu güçlendirilecek.

        İlçelerde yürütülen altyapı çalışmaları hızlandırılacak, yeni araçlarla hizmetler daha etkin yürütülecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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