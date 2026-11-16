Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde faaliyet gösteren Dr. Atanas Dafovski Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Todor Çerkezov başkanlığındaki hekim heyeti, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasında sağlık alanında geliştirilebilecek iş birlikleri, sağlık turizmi ve mesleki deneyim paylaşımı ön plana çıktı.

Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından karşılanan Bulgar heyetinde Başhekim Prof. Dr. Todor Çerkezov, Başhekim Yardımcısı ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Semra İzetova, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Hüseyin, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ferdi Mehmet, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Yakup, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Beray Hasan ve Bayram Hüseyin yer aldı. Ziyarette konuk heyete Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin sağlık hizmetleri, fiziki kapasitesi, teknolojik altyapısı ve hasta hizmetlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Hastanenin farklı klinik ve hizmet birimlerini gezen Bulgar hekimler, sağlık hizmetlerinin sunumunu ve hastanenin teknik imkanlarını yerinde görme fırsatı buldu.

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Programın devamında Bulgaristanlı hekimler, kendi uzmanlık alanlarında görev yapan hastane personeliyle bir araya geldi. İlgili kliniklerde gerçekleştirilen incelemelerde tanı ve tedavi yöntemleri, tıbbi uygulamalar, kliniklerin işleyişi ve kullanılan teknolojik donanımlar hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda ise iki hastane arasında kurulabilecek kurumsal iş birlikleri, sınır ötesi sağlık projeleri, sağlık turizmi ve ortak eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı. Ayrıca sağlık çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik ortak çalışmalar ve sağlık alanındaki iyi uygulamaların karşılıklı paylaşılması konuları değerlendirildi.

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Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Ajansın Sağlık Turizmi Sorumlu Biriminin de eşlik ettiği ziyarette sağlık turizmi, ortak eğitim faaliyetleri ve iki hastane arasında iş birliği imkanları görüşüldü. Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının ön plana çıktığı ziyaret, iki sağlık kuruluşu arasında gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar açısından önemli bir temas olarak değerlendirildi.

Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristanlı heyetin Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sağlık ilişkilerinin geliştirilmesi, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve Trakya Bölgesi'nin sağlık turizmi potansiyeline katkı sunmasının beklendiğini belirterek, "Bulgaristan Kırcaali Hastanesi ile ikili ilişkileri geliştirmek için gayret ediyoruz" dedi.