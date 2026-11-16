Tekirdağ'da motokuryenin yaralandığı kaza kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motokurye yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motokurye yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Cemaliye Mahallesi Fatih Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motokurye, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin motosiklete çarpmasıyla kuryenin savrulduğu görülüyor.
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