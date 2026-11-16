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        Tekirdağ'da motokuryenin yaralandığı kaza kamerada

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motokurye yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Tekirdağ'da motokuryenin yaralandığı kaza kamerada

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motokurye yaralandı.

        Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Cemaliye Mahallesi Fatih Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan motokurye, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin motosiklete çarpmasıyla kuryenin savrulduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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