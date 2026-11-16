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        Meteoroloji'den Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan 0146 numaralı bölgesel uyarıda, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde 17 Kasım Salı günü gece yarısından itibaren etkili olması beklenen yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında ulaşabileceği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Meteoroloji'den Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan 0146 numaralı bölgesel uyarıda, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde 17 Kasım Salı günü gece yarısından itibaren etkili olması beklenen yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında ulaşabileceği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan 0146 numaralı uyarıda özellikle Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne ile İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri için kuvvetli yağış tahmininde bulunuldu. Uyarıda Tekirdağ'ın doğrudan yer alması, kent genelinde yaşayan vatandaşlar açısından önem taşıyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların özellikle ani ve kuvvetli sağanak şeklinde görülebileceği değerlendiriliyor.

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        Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede beklenen yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı belirtildi. Meteorolojik sınıflandırmaya göre 2150 kilogram/metrekare aralığındaki yağışlar kuvvetli yağış kategorisinde değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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