Tekirdağ'a 3 dönümlük külliye müjdesi: Cami altına 4 hekim kapasiteli sağlık merkezi yapılacak

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin alt katı, 4 hekimin görev yapacağı aile sağlığı merkezine dönüştürülecek. Bayram, cami ve sağlık merkezinin yanı sıra 3 dönümlük arazide 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik yaşam merkezi ve 46 yaş Kur'anı Kerim kursu da yapmayı planladıklarını açıkladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi'nde hayırsever İsmail Bayram tarafından yaptırılan caminin inşaatı devam ederken, yapının alt katında aile sağlığı merkezi hizmet verecek. Yaklaşık 250 metrekarelik alanın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği, 4 hekim kapasiteli aile sağlığı merkezinin de yine hayırsever İsmail Bayram tarafından yaptırılacağı bildirildi.

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Aile sağlığı merkezinin yapımına ilişkin protokol, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ve hayırsever İsmail Bayram tarafından imzalandı.

Protokol töreninde konuşan hayırsever İsmail Bayram, camiyi babası, sağlık merkezini ise annesi adına yaptırdıklarını belirterek, "Niyetimiz Tekirdağ'a bir şey kazandırmak. Camiyi babamız adına, sağlık ocağını ise annemiz adına yaptırıyoruz. 3 dönümlük bir alanımız var. Biz bu alana 60 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik bir yaşam merkezi düşünüyoruz. Tekirdağ'da bir ilk olacak. Ayrıca 46 yaş Kur'an kursu da düşünüyoruz. Prefabrik şeklinde olmasını planlıyoruz. 3 dönümlük arazimizi dolu dolu kullanıp iyi bir külliye, iyi bir kompleks haline getirmek istiyoruz" dedi.

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise hayır işlerinin önemine dikkat çekerek, Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) sadakai cariyeye ilişkin hadisini hatırlattı. Vali Soytürk, "Yaptığınız camide ibadet edildiği sürece, sağlık merkezinde hastalar tedavi gördüğü sürece anne ve babanıza sevap gidecek. Ne mutlu annenize ve babanıza. Allah razı olsun. Anneniz, babanız adına Allah razı olsun. Bizim için de bir kamu hizmeti göreceksiniz. Biz de Valilik olarak, Müftülük olarak ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolle birlikte Ortacami Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan projenin, ibadet ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra yaşlılara yönelik sosyal yaşam alanı ve çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerini de kapsayan bir kompleks olarak geliştirilmesi hedefleniyor.