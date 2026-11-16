Tekirdağ'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kaza kamerada
Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.
Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde Çorlu Cemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Y.'nin kullandığı motosiklet ile Fatih Caddesi üzerinden sokağa geçiş yapan S.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası motosikletten savrulan İ.Y. kaldırım kenarına düşüp ağır yaralandı. Yaralı motokurye İ.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü S.B. gözaltına alınırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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