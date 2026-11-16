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        Tekirdağ'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kaza kamerada

        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Tekirdağ'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kaza kamerada

        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.

        Kaza, geçtiğimiz günlerde Çorlu Cemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Y.'nin kullandığı motosiklet ile Fatih Caddesi üzerinden sokağa geçiş yapan S.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Kaza sonrası motosikletten savrulan İ.Y. kaldırım kenarına düşüp ağır yaralandı. Yaralı motokurye İ.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Otomobil sürücüsü S.B. gözaltına alınırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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