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        Tekirdağ'daki seyir halindeki polis aracı alevlere teslim oldu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra test sürüşüne çıkarılan resmi trafik ekip aracı, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Tekirdağ'daki seyir halindeki polis aracı alevlere teslim oldu

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra test sürüşüne çıkarılan resmi trafik ekip aracı, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Olay, saat 17.35 sıralarında Çorlu ilçesi D100 Karayolu Askerî Havalimanı Kavşağı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılan 59 A 9254 plakalı resmi trafik ekip aracı, Çorlu'da bulunan Nissan Servisi'nde bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından test sürüşüne çıkarıldı. Test sürüşü sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle resmî trafik ekip aracında hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli oldu.

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        Bakım ve onarım işlemlerinin ardından test sürüşü sırasında meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangının teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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