Polis aracı alev alıp yandı

Yangın, saat 18.00 sıralarında İstanbul Caddesi Gölbaşı Işıklar mevkisinde meydana geldi. Kapalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Mustafa T.'nin kullandığı trafik polisi devriye otomobili seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücünün yolun kenarına çekip indiği otomobil alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin yeni bakımdan çıktığı ve test sürüşü sırasında alev aldığı öğrenildi.

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