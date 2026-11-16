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        Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

        Tekirdağ'da bir otomobilde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

        Tekirdağ'da bir otomobilde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

        Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki Nissan XTrail marka 59 APN 384 plakalı otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

        Elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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