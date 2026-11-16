Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki Nissan XTrail marka 59 APN 384 plakalı otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Tekirdağ'da bir otomobilde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

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