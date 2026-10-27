Kazaya denk gelen doktor, yaralı sürücünün yardımına koştu

Jandarma ve polis olay yerinde çalışma yaparak kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan kadın sürücünün yardımına, yoldan geçen bir doktor ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, güzergâhtan geçen bir ambulans da yeni ekipler gelene kadar müdahaleyi sürdürdü.

Kaza, Tekirdağİstanbul kara yolunun Süleymanpaşa ilçesine 5 km kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki 22 FE 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje ve aydınlatma direklerine çarparak durdu.

Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direklerine ve refüje çarptığı kazada araçta sıkışan kadın sürücünün yardımına, yoldan geçen bir doktor koştu. Doktorun ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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