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        Kazaya denk gelen doktor, yaralı sürücünün yardımına koştu

        Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direklerine ve refüje çarptığı kazada araçta sıkışan kadın sürücünün yardımına, yoldan geçen bir doktor koştu. Doktorun ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Kazaya denk gelen doktor, yaralı sürücünün yardımına koştu

        Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direklerine ve refüje çarptığı kazada araçta sıkışan kadın sürücünün yardımına, yoldan geçen bir doktor koştu. Doktorun ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, Tekirdağİstanbul kara yolunun Süleymanpaşa ilçesine 5 km kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki 22 FE 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje ve aydınlatma direklerine çarparak durdu.

        İlk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

        Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan kadın sürücünün yardımına, yoldan geçen bir doktor ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, güzergâhtan geçen bir ambulans da yeni ekipler gelene kadar müdahaleyi sürdürdü.

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        Hastaneye kaldırıldı

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Jandarma ve polis olay yerinde çalışma yaparak kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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