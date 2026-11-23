TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, bu yıl mevsimsel yağışların zamanında olduğunu belirterek, "2026 yılı tarımda verim açısından bereketli bir yıl oldu. Bölge ve ülke genelinde çok düşük verimler görmedik. Buğdayda ve ayçiçeğinde olduğu gibi meyve ve sebzede de aynı şekilde" dedi.

İklimsel değişiklikler nedeniyle son 2 yılda yaşanan kuraklık, tarımda verim kayıplarına neden oldu. Trakya genelinde özellikle ayçiçeği ve buğdayda üretici ortalamanın altında verimler aldı. Geçen kış ve yaz aylarında zamanında düşen mevsim yağışlar hem ülke genelinde hem de Trakya'da üreticiyi umutlandırdı. NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, 2026'nın verim açısından bereketli bir yıl olduğunu söyledi. Orta, "2026 yılı tarımda verim açısından bereketli bir yıl oldu. Bölge ve ülke genelinde çok düşük verimler görmedik. Buğdayda ve ayçiçeğinde olduğu gibi meyve ve sebzede de aynı şekilde. Ama fiyat politikaları anlamında üreticiler maalesef çok zorlandı, para kazanamadı. Enflasyonun çok yüksek olmasından kaynaklanan ve ürün maliyetlerinde ekonomik koşullardan dolayı beklenen seviyesinde olmamasından dolayı maalesef ciddi bir sıkıntı var. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi, hiç almadığı kadar yüksek bir alım yaptı. Dolayısıyla savaş ortamına, kuzeyimize ve güneyimizdeki savaştan bu anlamda olumsuzluğumuz çok fazla olmadı. Çok etkilenmedik" dedi.

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'FİYATLAR GEÇEN SENENİN ALTINDA'

Piyasada ayçiçeği fiyatlarının düşük seyrettiğini belirten Orta, "Maalesef şu andaki rakamlar geçen yılki ayçiçeği bedelinin daha altında cereyan ediyor. Geçen sene 33-34 liralarda olan ayçiçeği şimdi 30 liralar civarında seyrediyor. Bu da üreticinin gelecek yıllarda ve dönemlerdeki üretim planlamalarında ciddi şekilde bu bitkiden vazgeçme arzusuna neden oluyor. Zaten daha önceden kuraklıktan dolayı bir miktar bu gerçekleşmişti, kanolaya dönüş vardı Trakya'da ağırlıklı olarak. Böyle giderse, verimin iyi olmasına rağmen bu sefer yağlı tohumlardaki fiyatların tatmin edilmesinden dolayı bu bitkiden vazgeçme söz konusu olacaktır. Halbuki biliyorsunuz petrolden sonra en fazla ithalat kalemini yağlı tohumların ithalatını veya yağ ithalatına harcıyoruz. O nedenle böyle bir durum söz konusuydu 2026 yılında" diye konuştu.

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'AYÇİÇEĞİNDE İYİ BİR YIL GEÇTİ'

Orta, “Bu yıl geçmiş 1-2 yıla göre ova ortalamalarına yakın, 150-200 kilogram verim aldık. Geçen sene 50 ile 100 kilogram arasındaydı. Belki de bölgede çiftçiyi bir nebze ayakta durmasını sağlayan bu yılki verim değerlerimiz oldu. Gerek buğdayda gerek ayçiçeğinde. Ova ortalamasına yakın. Trakya'da 150 kilogramlar civarında kuru koşullarda ayçiçeği harmanı gerçekleşti. Bunların 200 kilograma yaklaşanlara yerlerimiz de oldu. Bu anlamda çiftçi dekara aldığı verim anlamında çok kötü durumda değil. Yağmurlarla güzel bir mevsim geçirdik. Bahar yağışları geldi. Zamanında ekim dikim sonra çimlenme çıkışlar çok homojen oldu. Düzgün çıktı bitki. Ayçiçeği zaten güneşe çok hassas bir bitki. İlk çıkışı ve güneşten homojen istifade etmesi verimi etkileyen önemli parametrelerden bir tanesi. İyi bir yıl geçti bu yıl ayçiçeğinde" dedi.