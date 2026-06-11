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        Roman öğrencilerin eserleri "Aydoğdu'nun Renkleri" sergisinde sanatseverlerle buluştu

        Tekirdağ'da Roman öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladığı eserlerin yer aldığı "Aydoğdu'nun Renkleri" adlı resim sergisi beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Roman öğrencilerin eserleri "Aydoğdu'nun Renkleri" sergisinde sanatseverlerle buluştu

        Tekirdağ'da Roman öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladığı eserlerin yer aldığı "Aydoğdu'nun Renkleri" adlı resim sergisi beğeniye sunuldu.


        13 Kasım İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri tarafından hazırlanan sergi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı.

        Sergide, öğrenciler ve öğretmenlerin farklı tekniklerle hazırladığı resimler ile el emeği çalışmalar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Okul Müdürü Gürsan Çil, AA muhabirine, serginin öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmesine katkı sunduğunu söyleyerek, "Öğrencilerimiz eserlerini ziyaretçilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Ortaya birbirinden güzel çalışmalar çıktı." dedi.

        Öğrencilerden Güney Biçer de öğretmenleriyle resim yapmanın kendileri için keyifli bir süreç olduğunu ifade etti.

        Sergi 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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