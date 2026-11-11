Tekirdağ Büyükşehir Meclisi'nde CHP ve Yeni Parti üyeleri salonu boşalttı, toplantı ertelendi: Başkan Yüceer'in istifası meclise damga vurdu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in siyasi parti değişikliği ve sonrasında yaşanan istifa sürecinin ardından siyasi tartışmalara sahne oldu. Yeni Parti ve CHP gruplarının toplantıya katılmama kararı alması nedeniyle mecliste yeterli sayı sağlanamaması üzenine toplantı 13 Kasım'a ertelendi.

Meclis toplantısı öncesinde Yeni Parti Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Sabri Yüce, parti yöneticileri ve büyükşehir belediye meclis üyeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

Yeni Parti Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Sabri Yüce, vatandaşların sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmanın siyasi sorumluluklarının başında geldiğini belirterek, Candan Yüceer'in partisinden istifa etmesini bu çerçevede değerlendirdiklerini söyledi.

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Herkesin siyasi tercihini değiştirme hakkı bulunduğunu ifade eden Yüce, seçilmiş bir belediye başkanının aldığı kararların kendisine güvenerek oy veren vatandaşları da yakından ilgilendirdiğini kaydetti. Yüce, Yüceer'in parti kurultay delegeliğinden de feragat ettiğini belirterek, yaşanan süreci doğru bulmadıklarını ve seçmen iradesini savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yüce, alınan karar doğrultusunda Yeni Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kasım ayı olağan toplantısına katılmayacağını açıkladı.

"Biz makamların değil, ilkelerin tarafındayız"

Meclis salonunda ise CHP Grup Sözcüsü Varol Türel, yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Candan Yüceer'in, kendisine bu görevi emanet eden partisinden istifa ederek başka bir siyasi partiye katıldığını hatırlatan Türel, CHP'li meclis üyelerinin bu durumu protesto ederek 9 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen meclis toplantısına katılmadığını belirtti.

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Aradan iki ay geçmeden Yüceer'in yeni katıldığı siyasi partiden de istifa etmesinin süreci daha da düşündürücü hale getirdiğini savunan Türel, "Bir siyasi partinin oylarıyla seçilip makama oturduktan sonra başka bir partiye geçmek, ardından iki ay içerisinde bir kez daha istifa etmek nasıl bir siyasi anlayıştır? Seçim özgür iradedir ancak seçilmiş olmak, seçmene karşı sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Biz makamların değil, ilkelerin tarafındayız" ifadelerini kullandı.

Türel'in açıklamasının ardından CHP'li büyükşehir belediye meclis üyeleri salonu terk etti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da yaşanan siyasi gelişmeler ve kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Candan Yüceer'in kendisine herhangi bir başvurusu olmadığını belirten Akay, konuya ilişkin doğrudan bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

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"Benim işim hizmet etmek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın iki gün önce canlı yayında yaptığı açıklamaya da değinen Akay, söz konusu yayında kendisiyle ilgili bir iddianın gündeme getirildiğini ifade etti. Akay, "Benim adıma ifade edeyim, hiçbir kötülük üzerine hesap yapmadım, bundan sonra da yapmam. Ben işime bakıyorum. Benim işim hizmet etmek. Bu şehir hizmet bekliyor. Bu memleketin bir dakikalık bile kaybedecek vakti yok. Ben onun için canla başla çalışıyorum. Kimin aklından ne geçiyor bilmiyorum" dedi.

Meclis 13 Kasım'a ertelendi

Yaşanan açıklamaların ve CHP grubunun salonu terk etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner tarafından yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı tespit edildi. Bunun üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı 13 Kasım tarihine ertelendi.