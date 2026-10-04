Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 68 yaşındaki bir kişinin şüphelilerin yönlendirmesiyle evindeki ziynet eşyası ve dövizleri teslim ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.