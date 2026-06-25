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        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'dan öğretmen ve personele teşekkür belgesi

        –Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, eğitim kurumlarında yürütülen sosyal sorumluluk, sağlık ve çevre bilinci çalışmalarına katkı sağlayan öğretmen ve personele teşekkür belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'dan öğretmen ve personele teşekkür belgesi

        –Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, eğitim kurumlarında yürütülen sosyal sorumluluk, sağlık ve çevre bilinci çalışmalarına katkı sağlayan öğretmen ve personele teşekkür belgesi verdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumda düzenlenen programda, sağlık, beslenme ve sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında çöl yak farkındalığının artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amacıyla düzenlenen "Glutensiz ve Hareketli Yaşam" etkinliğine katkı sunan Ebru Nayim Fen Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Kulübü öğrencileri ile okul hemşiresi Fadime Erdoğan'a teşekkür belgesi takdim edildi.

        Ayrıca, OPET Petrolcülük AŞ ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesi kapsamında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk yarışmasında il genelinde derece elde eden okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri adına proje sorumlusu öğretmenlere de teşekkür belgesi verildi.

        Belgeleri takdim eden Yeniyol, öğrencilerin sosyal, kültürel ve çevresel farkındalıklarının geliştirilmesine katkı sağlayan çalışmalarda görev alan öğretmenlere, sağlık personeline ve projelerde emeği bulunan paydaşlara teşekkür etti.

        Yeniyol, özveriyle yürütülen çalışmaların eğitim camiasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, görev alanlara başarılar diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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