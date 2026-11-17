Tekirdağ semalarında sürü halinde hareket eden sığırcık kuşları, sergiledikleri görsel şölenle izleyenleri hayran bıraktı.

Süleymanpaşa ilçesinde gökyüzünde sığırcık kuşlarının oluşturduğu şekiller dikkat çekti. Sürü halinde gökyüzünde süzülen kuşlar, zaman zaman yön değiştirerek oluşturdukları farklı şekillerle izleyenlere görsel şölen sundu.

Gökyüzünde adeta tek bir organizma gibi hareket eden sığırcıklar, bir anda sağa ve sola yönelirken, ardından yeniden bir araya gelerek farklı figürler oluşturdu. Kuşların birbirleriyle uyum içerisinde gerçekleştirdiği bu hareketler, gökyüzünde dans ediyorlarmış gibi görüntü oluşturdu.

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Özellikle sonbahar ve kış aylarında sıkça karşılaşılan sığırcık sürülerinin bu toplu uçuşları, doğanın en dikkat çekici manzaraları arasında yer alıyor. Binlerce kuşun aynı anda gerçekleştirdiği senkronize hareketler, gökyüzünde adeta canlı bir tablo ortaya çıkardı.

Süleymanpaşa semalarında yaşanan bu görsel şölen, doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.