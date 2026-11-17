Tekirdağ'da ücretsiz Türk İşaret Dili kursu açılıyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireylerle iletişimi kolaylaştırmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ücretsiz Türk İşaret Dili kursu düzenleyecek.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireylerle iletişimi kolaylaştırmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ücretsiz Türk İşaret Dili kursu düzenleyecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birinci kademe düzeyinde gerçekleştirilecek kurs, toplam 120 saat sürecek.
Eğitimi tamamlayan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.
Kursla vatandaşların işaret dili öğrenerek işitme engelli bireylerle günlük yaşamda daha kolay iletişim kurabilmelerinin sağlanması hedefleniyor.
Özellikle sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi vatandaşlarla doğrudan iletişim gerektiren alanlarda çalışanlara da katkı sunması beklenen eğitim programıyla, işitme engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.
Kursa katılmak isteyenler, belediyenin "https://www.tekirdag.bel.tr/basvuru_formu/121" adresi üzerinden ön kayıt yaptırabilecek.
Sürdürülen çalışmalarla kentte iletişim engellerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.
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