Özellikle sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi vatandaşlarla doğrudan iletişim gerektiren alanlarda çalışanlara da katkı sunması beklenen eğitim programıyla, işitme engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birinci kademe düzeyinde gerçekleştirilecek kurs, toplam 120 saat sürecek.

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