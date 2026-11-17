Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2026-2027 yılı faaliyet programında düzenlenen yarışmalarda bir Türkiye şampiyonluğu ve iki Türkiye ikinciliği elde eden Tekirdağlı halk oyunları ekibi Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarışmalarda Büyükler Düzenlemesiz Erkekler Dalında Türkiye şampiyonu olan Tekirdağ ekibi, Gençler Düzenlemesiz Erkekler ve Gençler Düzenlemesiz Karma dallarında ise Türkiye ikinciliğini kazandı.

Elde edilen başarıların ardından Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Trakya Bölge Koordinatörü Fırat Nalcıoğlu, Üç Kemaller Spor Kulübü Başkanı Çağdaş Sercan Doğantekin, Trakya Folklor Kulübü Başkanı Abdullah Coşkun ve antrenörler, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti.

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ün de eşlik ettiği ziyarette Soytürk, heyetle bir süre sohbet etti.

Halk oyunlarının kültürel değerlerin yaşatılmasındaki önemine değinen Soytürk, yarışmalarda başarı elde eden gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.