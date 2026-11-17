Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından düzenlenen "Tekirdağ 5. Basın Ödülleri Yarışması" başvuruları başladı.

Derneğin Başkanı Abdullah Yalçın, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kentte görev yapan basın mensuplarını yarışma hakkında bilgilendirdi.

Yarışmayla yalnızca başarılı gazetecileri ödüllendirmeyi değil, gazetecilik mesleğinin niteliğini ve haber kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Yalçın, meslektaşlarını yarışmaya katılmaya davet etti.

Dört kategoride düzenlenecek yarışmada yerel haber, ulusal haber, haber fotoğrafı ve mizanpaj dallarında başvurular kabul edilecek.

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Her kategoride dereceye girenlere birincilik için 15 bin, ikincilik için 10 bin, üçüncülük için 7 bin 500 lira ödül verilecek.

Ayrıca dernek yönetim kurulu tarafından belirlenecek gazetecilere Cahit Çelebi Onur Ödülü kapsamında yılın araştırmacı gazetecisi, yılın genç gazetecisi, yılın spor muhabiri, yılın içerik üretici gazetecisi ve yılın canlı yayın programı teşvik ödülleri takdim edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 30 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar "www.tekirdagbasinodulleri.com" adresinden başvuru yapabilecek.