Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Şarköy Meslek Yüksekokulu için hazırlanan 100 milyon liralık yeni hizmet binası projesi, 2026 Yılı Yatırım Programı'na alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, mevcut hizmet binasının deprem dayanımının yetersiz olduğunun teknik incelemelerle belirlenmesi üzerine yeni bina yapılması için proje hazırlandı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in girişimleriyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulan proje onaylandı.

Yatırım programında "Derslik ve Merkezi Birimler-Şarköy MYO Binası" adıyla yer alan proje için 2026 yılında 50 milyon lira ödenek tahsis edildi.

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2026-2027 yıllarını kapsayan proje kapsamında 2 bin metrekare kapalı alana sahip yeni hizmet binasının yapılması planlanıyor.

Yeni binayla Şarköy Meslek Yüksekokulunun eğitim faaliyetlerini depreme dayanıklı ve modern bir yapıda sürdürmesi hedefleniyor.