Uygulama sırasında kask takmadığı tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, motosiklet sürücülerine güvenli sürüşün önemini hatırlatarak koruyucu ekipman kullanımının muhtemel trafik kazalarında hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Denetimlerde sürücülerin koruyucu ekipman kullanıp kullanmadıkları incelenirken, özellikle kask ve eldiven kullanımı kontrol edildi. Sürücülerin ehliyet ve diğer belgeleri de incelenerek GBT sorgulamaları gerçekleştirildi.

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