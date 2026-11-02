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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı'yı andı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şair, yazar ve siyasetçi Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 68. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı'yı andı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şair, yazar ve siyasetçi Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 68. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soytürk, mesajında, Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk edebiyatı ve kültür tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Beyatlı'nın edebiyat öğretmenliği, milletvekilliği ve büyükelçilik görevlerinde bulunduğunu anımsatan Soytürk, şairin Türk dili, tarihi ve kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

        Yahya Kemal'in sade ve etkili Türkçe kullanımıyla şiir sanatında iz bıraktığını vurgulayan Soytürk, eserlerinin pek çok sanatçı tarafından bestelendiğini ve yorumlandığını kaydetti.

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        Soytürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Türk milletini vücuda getiren kıymetlerin, bin yıllık bir zaman içinde vatan toprağında kan, ter ve gözyaşı ile yoğrulmasından doğduğuna inanan Yahya Kemal Beyatlı, düşünceleriyle pek çok fikir adamı ve şairi derinden etkilemiştir.

        Bugünün, 'Üç Kemaller Diyarı' Tekirdağ'ın Kemallerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı'nın daha fazla tanınmasına vesile olmasını diliyorum. Vefatının 68. yıl dönümünde şair, yazar, siyasetçi ve fikir adamı Yahya Kemal Beyatlı'yı rahmetle ve minnetle anıyorum."

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