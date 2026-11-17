Tekirdağ'da hasadına başlanan zeytinde yaklaşık 18 bin ton rekolte bekleniyor.

Üreticilerin martta ağaçların budanmasıyla başlayan mesaisi, toprak işleme ve ilaçlamanın ardından hasatla sürüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren işçiler, topladıkları zeytinleri kasalara doldurarak fabrikalara gönderiyor. Fabrikalarda işlenen zeytinlerden zeytinyağı elde ediliyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün rekolte tahmin çalışmasına göre, kentte bu sezon yaklaşık 18 bin ton zeytin üretilmesi öngörülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Şarköy'de yaklaşık 950 bin zeytin ağacının bulunduğunu, bunların büyük bölümünü yağlık çeşitlerin oluşturduğunu söyledi.

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Şarköy'ün zeytin yetiştiriciliğinde deneyim kazandığını belirten Aksoy, bu yıl verimin yüksek olduğunu, üreticilerin hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Aksoy, zeytinin katma değerini artırmak için markalaşma ve pazarlamaya ağırlık verilmesi, kooperatif ve birliklerin de bu süreçte daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

-Kuraklık nedeniyle zeytin taneleri küçük kaldı

Üretici Can Gürsoy da 600 dönüm alanda zeytin yetiştirdiğini ve bu sezon verimden memnun olduğunu söyledi.

Kuraklık ve yer altı su seviyesindeki düşüş nedeniyle zeytin tanelerinin küçük kaldığını anlatan Gürsoy, meyve tutumunun iyi olduğunu, hastalık ve zararlıların bu sezon az görüldüğünü belirtti.

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Gürsoy, yaklaşık 30 kişilik ekiple elle ve makinelerle hasat yaptıklarını, topladıkları zeytinleri yağ çıkarmak üzere fabrikaya götürdüklerini kaydetti.