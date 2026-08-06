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        Tekirdağ'da gölde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde serinlemek amacıyla göle giren kişi kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2026 - 00:05 Güncelleme:
        Tekirdağ'da gölde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde serinlemek amacıyla göle giren kişi kayboldu.


        Pınarça Mahallesi’ndeki İkizgöller mevkisinde göle giren A.K, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi.

        Ekipler, kayıp kişinin bulunması için gölde su altından ve havadan arama çalışması gerçekleştirdi.

        Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Arama faaliyetlerinin yarın gündüz saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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