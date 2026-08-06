Tekirdağ'da gölde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde serinlemek amacıyla göle giren kişi kayboldu. Pınarça Mahallesi’ndeki İkizgöller mevkisinde göle giren A.K, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi. Ekipler, kayıp kişinin bulunması için gölde su altından ve havadan arama çalışması gerçekleştirdi. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Arama faaliyetlerinin yarın gündüz saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.

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