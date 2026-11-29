Tekirdağ'da göle düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkarak göle düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkarak göle düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kazak Gölü mesire alanına gelen D.S. idaresindeki 34 NMT 518 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle düştü.
Araç sürücüsü ile otomobilde bulunan M.U, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan D.S. ve M.U, sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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