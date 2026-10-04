Tekirdağ'da hayırsever iş insanı İl Sağlık Müdürlüğüne araç bağışladı

Vali Soytürk, Sungur'un daha önce Malkara ilçesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 9 derslikli okul kazandırdığını belirterek, sağlık hizmetlerine katkısından dolayı teşekkür etti.

Tekirdağ Valiliğinde Vali Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar ve Adnan Sungur tarafından protokol imzalandı.

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