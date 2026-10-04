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        Tekirdağ'da hayırsever iş insanı İl Sağlık Müdürlüğüne araç bağışladı

        Hayırsever iş insanı Adnan Sungur, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne aşı nakil aracı ile 2 ambulans bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Tekirdağ'da hayırsever iş insanı İl Sağlık Müdürlüğüne araç bağışladı

        Hayırsever iş insanı Adnan Sungur, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne aşı nakil aracı ile 2 ambulans bağışladı.

        Tekirdağ Valiliğinde Vali Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar ve Adnan Sungur tarafından protokol imzalandı.

        Vali Soytürk, Sungur'un daha önce Malkara ilçesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 9 derslikli okul kazandırdığını belirterek, sağlık hizmetlerine katkısından dolayı teşekkür etti.

        Bağışlanan araçların İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık tesislerinde kullanılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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