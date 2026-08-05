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        Tekirdağ'da kimyasal gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada kaynak ve montaj çalışmaları sırasında yayılan kimyasal gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Tekirdağ'da kimyasal gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada kaynak ve montaj çalışmaları sırasında yayılan kimyasal gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Fatih Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir fabrikada yürütülen kaynak ve montaj çalışmaları sırasında ortaya çıkan kimyasal gazdan işçiler M.B, B.B. ve B.M.A. etkilendi.

        İşçilerin çalışma arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Çerkezköy Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri fabrikada güvenlik önlemi alırken, kimyasal gazın çıkış nedeni ile olayın oluş şeklinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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