Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 04.10.2026 - 16:53 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çiftlikönü Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Ekipler, yangın alanında bulunan bir kaplumbağayı kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.
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