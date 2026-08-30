Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Giriş: 30.08.2026 - 11:28 Güncelleme:
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
M.C. idaresindeki 34 JZ 5894 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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