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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


        Ö.G'nin kullandığı 16 KEG 22 plakalı otomobil, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde, Erol Korkmaz (50) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Korkmaz hayatını kaybetti, otomobildeki C.G. ile A.Ö. yaralandı.


        Yaralılar, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Korkmaz'ın cesedi de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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