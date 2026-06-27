Tekirdağ'dan kısa kısa

KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.



Tekirdağ TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ercan ve Günay makamda bir süre görüştü.



Ziyarette KOSGEB Tekirdağ Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü İbrahim Halil Bakır ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dekan Yardımcısı Ali İlhan da yer aldı.



Başkan Günay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.



- Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer, TREPAŞ yöneticilerini kabul etti



Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ (TREPAŞ) Genel Müdürü Burak Savaş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarete TREPAŞ müdürleri Murat Türk, Kıvanç Akgün ve Gürcan Gönenç de katıldı.



Görüşmede, kurumlar arasındaki iş birliği ve çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.



Kaymakam Tunçer, ziyaret için konuklarına teşekkür etti.



- Kaymakam Gürdal, öğrencilerin "Zaman Tüneli" koro dinletisini izledi



Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan "Zaman Tüneli" adlı koro dinletisine katıldı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yaklaşık iki saat süren programda geçmişten günümüze hafızalarda yer edinen 22 eseri seslendirdiği dinleti, izleyicilerden ilgi gördü.



Programa Kaymakam Mustafa Gürdal ve eşi Arzu Gürdal'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Bütün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı ve vatandaşlar katıldı.







