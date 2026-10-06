Tekirdağ'da oyuncak silahla kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli yakalandı

Öte yandan, şüphelinin iş yerine girip çalışanı tehdit ettiği ve ardından kaçtığı anlar kuyumcunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayda kullanılan silahın yapılan incelemede oyuncak olduğu belirlendi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.U. olduğunu tespit etti.

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