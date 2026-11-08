Tekirdağ'da şehit öğretmenler anısına fidan dikildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Kanara Kanyonu, ikinci kez düzenlenen "Maarifin Kalbinde Öğretmen Doğa Yürüyüşü" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Öğretmenlerin doğayla buluştuğu programda, şehit öğretmenler anısına fidan dikildi.

Çerkezköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Maarifin Kalbinde Öğretmen Doğa Yürüyüşü", Saray ilçesinde bulunan Kanara Kanyonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yürüyüşte öğretmenler, Kanara Kanyonu'nun eşsiz doğal güzellikleri arasında keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte düzenlenen iple iniş gösterisi ise katılımcıların ilgisini çekti. Doğa yürüyüşünün ardından düzenlenen takım oyunları, müzik ve sohbet etkinlikleriyle öğretmenler hem dinlenme hem de meslektaşlarıyla kaynaşma fırsatı buldu. Programın en anlamlı bölümlerinden biri ise 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler anısına gerçekleştirilen fidan dikimi oldu. Organizasyonun hazırlık ve yürütülme sürecinde eğitim kurumları ile çeşitli kurum ve kuruluşlar iş birliği yaparken, sağlık ve güvenlik ekipleri de etkinlik boyunca hazır bulundu.

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Program sonunda organizasyona katkı sunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine, Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik tarafından plaket takdim edildi. Öğretmenler arasındaki dayanışmayı ve iletişimi güçlendirmek, kurumlar arası iş birliğini geliştirmek ve eğitimcilerin doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik, Çerkezköy İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Aslan, ilçe protokolü, kurum amirleri, hayırseverler ve ilçede görev yapan çok sayıda öğretmen katıldı.