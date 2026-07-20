Tekirdağ'da sıfır atık uygulamalarıyla üretim yapan gıda işletmesi incelendi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Marmaraereğlisi ilçesinde faaliyet gösteren ve sıfır atık ile yağmur suyu hasadı uygulamalarını hayata geçiren gıda işletmesini ziyaret etti.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aksoy, beraberindeki teknik heyetle işletmenin üretim alanlarında incelemelerde bulundu.



Ziyarette gıda güvenilirliği, hijyen standartları, kalite süreçleri ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları yerinde değerlendirilirken, işletme yetkilileriyle sektörün mevcut durumu, yürütülen faaliyetler ve sürdürülebilir üretime yönelik çalışmalar ele alındı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, doğal kaynakların korunması, suyun verimli kullanılması ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasına yönelik uygulamaların tarımsal sanayi tesislerinde yaygınlaştırılmasının sürdürülebilir üretim açısından önem taşıdığını belirtti.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün güvenilir gıda üretimini destekleyen, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımını esas alan, sıfır atık anlayışını ve su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulamaları üreticiler ve gıda işletmeleriyle iş birliği içinde sürdürdüğü kaydedildi.

