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        Tekirdağ'da "TCG Enez" gemisi ziyarete açıldı

        Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının mayın avlama gemisi "TCG Enez" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "TCG Enez" gemisi ziyarete açıldı

        Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının mayın avlama gemisi "TCG Enez" ziyarete açıldı.

        Ceyport Limanı'nda demirleyen "TCG Enez"de görevli personel, ziyaretçilere gemiyle ilgili bilgi verdi.

        Vatandaşlardan Volkan Günaydın, gazetecilere, 30 Ağustos dolayısıyla kente gelen gemiyi çocuğuyla ziyaret ettiğini söyledi.

        Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirten Günaydın, "Gemideki personel bize güzel bilgiler verdi. Böyle gemileri gezince Deniz Kuvvetlerimizin ne kadar güçlü olduğunu anlıyoruz. Herkesin gelip gemiyi görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

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        Gemi, ziyaret saatinin sona ermesinin ardından kentten ayrılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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