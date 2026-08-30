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        Tekirdağ'da Zafer Kupası yelken yarışları başladı

        Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Zafer Kupası yelken yarışları başladı

        Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları başladı.

        Tekirdağ Yelken Spor Kulübünce düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 93 sporcu katıldı.

        Marmara Deniz'i açıklarında startı verilen yarışlar, ILCA 4 ve optimist kategorisinde 2 gün boyunca sürecek.

        Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, AA muhabirine, organizasyonda sporcuların iki gün boyunca madalya için mücadele edeceğini söyledi.

        10. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları için kente gelen sporcuların da yarışlarda mücadele ettiğini aktaran Özdem, "Çok güzel bir mücadele olacak. Sporcular, güzel rüzgarla birlikte mücadele edecek. Zafer Kupası'nın ardından uluslararası yarışlar başlayacak. Bir hafta boyunca Tekirdağ, yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

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        Organizasyonda yarın yapılacak yarışların ardından düzenlenecek törende dereceye girenlere ödülleri verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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