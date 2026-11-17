Tekirdağ'da Yarenler Türk Halk Müziği Korosu konser verdi
Tekirdağ'da, Yarenler Türk Halk Müziği Korosu müzikseverlerle buluştu.
Tekirdağ'da, Yarenler Türk Halk Müziği Korosu müzikseverlerle buluştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün etkinliği kapsamında, Şef Mustafa Ozan yönetiminde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk halk müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.
Konserin konuk sanatçısı Ozan Tekfuri (Beytullah Arabacı) da seslendirdiği türkülerle geceye renk kattı.
Anadolu'nun köklü müzik kültürünü ve zengin ezgilerini sahneye taşıyan konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.
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